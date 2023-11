Camila Avella aseguró que no sintió el apoyo de Colombia en Miss Universo

En cada evento y en cada pasarela, los aplausos y elogios rodearon a la reina de belleza, quien enamoró con su imagen y preparación para este espacio mundial. Sin embargo, recientemente, se conocieron inesperadas declaraciones de la Miss Universo Colombia 2023, y lo que sintió durante el proceso y cómo no vio apoyo de sus compatriotas.

“Sin duda alguna siento muchísimo orgullo. Pero si te voy a ser honesta, al principio sí me dio como un poco duro el no tener el apoyo de muchos colombianos, porque lo que yo veía por mis demás compañeras es que, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas sus países, se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo. Yo tuve que irme ganando ese apoyo poquito a poquito”, indicó. Lea aquí: Ella es la nicaragüense Sheynnis Palacios, la nueva Miss Universo 2023

Las declaraciones las dio al portal barranquillero El Heraldo. Camila Avella aseveró sentirse incómoda con la situación que vivió. La representante de Colombia manifestó estar, en todo momento, orgullosa de portar la corona y la banda, como la colombiana elegida para dejar el país en lo más alto, como lo han hecho sus compatriotas en ediciones pasadas.