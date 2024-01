Camila Avella reveló cómo descubrió que tenía un tumor en su ovario

La reconocida modelo colombiana, Camila Avella, quien representó a Colombia en la edición 72 de Miss Universo, compartió recientemente detalles impactantes sobre una difícil situación de salud que tuvo que enfrentar.

En una entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión, Avella reveló que experimentó dolores persistentes en el ovario poco tiempo después de casarse, pero no les prestó la atención adecuada hasta que se volvieron más intensos. “Recién casada dije: ‘Bueno ya, este dolor no es normal y quiero revisarme’ y... ¡Oh sorpresa!”, expresó Avella al descubrir que tenía un tumor que afectaba su ovario y medía aproximadamente 16 centímetros. A pesar del impacto inicial, los especialistas confirmaron que no era maligno, aunque estaba comprometiendo su sistema reproductor. Lea aquí: Camila Avella aseguró que no sintió el apoyo de Colombia en Miss Universo

La modelo, que se sometió a una cirugía de emergencia para abordar el problema, compartió que debido a la gravedad del tumor, solo quedó con el ovario izquierdo. Aunque inicialmente no se le dieron muchas respuestas sobre la posibilidad de tener hijos, Avella se sometió a un proceso de recuperación y recibió el apoyo de su ginecóloga y su pareja para explorar opciones de fertilidad.