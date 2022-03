Camilo y Carlos Vives traen nueva canción: Baloncito viejo

Están en el mismo equipo y uno de ellos compite por el amor de una mujer con un jugador del equipo rival, interpretado en el video por Lucca Pietro. Lea aquí: Evaluna contó el trastorno que sufre Camilo que afectaría su rol como papá

El “baloncito viejo” es en la canción y el video un símbolo del amor y de la importancia de jugar este “deporte” de forma responsable para no lastimar al otro.

“Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más”, dice una estrofa de la canción.

Viajando en el tiempo en una historia desarrollada en un club deportivo del siglo XIX, el video se inspira en la estética, el vestuario y la escenografía de producciones cinematográficas tales como “The english game”.