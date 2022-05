¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ya firmaron su divorcio?

Carmen Villalobos sigue trabajando en su protagónico de ‘Hasta que la plata nos separe’, mientras Sebastián Caicedo parece más conectado con la naturaleza y sus negocios.

Hace unos días surgieron rumores de la separación de la pareja, a lo cual Villalobos respondió: "hasta donde yo sé, sigo casada, pero con mucho trabajo por delante". Esto, si leemos bien, no quiere decir que en ese momento no existiera un proceso de divorcio. En esa entrevista dijo que su trabajo no le había permitido compartir mucho con su esposo y su familia. Sin embargo, desde ayer, se filtró en los medios de comunicación la confirmación de su divorcio. Una fuente 'confiable' y cercana a ellos, dijo que los papeles de la separación ya están firmados, pero lo extraño es que ninguno de los dos se han referido al tema.

Las celebridades, que ya llevan 13 años juntos, se casaron en octubre de 2019; se dieron el sí en una ceremonia en un importante hotel en Manzanillo del Mar. En Cartagena continuaron con su celebración.