¡Celebremos a Shakira! Hitos de la barranquillera en Spotify

Hoy, en su cumpleaños, Spotify se une a la celebración de la soñadora de pies descalzos con datos relevantes del consumo de su música.

· A lo largo de 2023, en Spotify, Shakira estuvo en las listas diarias de las 50 canciones con más streams (Top 50 daily songs charts) en 65 mercados.

· Colombia fue el país de Suramérica en el que más se incrementaron los streams de sus canciones durante 2023 en comparación con el año anterior, registrando un crecimiento del 169%.

· A nivel global, la artista acumula más de 58 millones de oyentes mensuales.

· Durante 2023, Shakira llegó a ocupar la primera posición en los listados locales de canciones de 22 países.

· La artista ubicó tres de sus recientes lanzamientos en el top 50 global en 2023, logrando el primer puesto en el listado con dos de ellas: “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” junto a Bizarrap y “TQG”, junto a Karol G.

· Algunas canciones que, aunque no son recientes, siguen cautivando a los usuarios de Spotify son “Waka Waka (Esto es Africa) (feat. Freshlyground)”, “Hips Don't Lie (featuring Wyclef Jean)” y “Beautiful Liar” con Beyoncé, pues registraron un mayor incremento en escuchas a nivel global en 2023, en comparación con 2022.

El top 5 de canciones más escuchadas de Shakira de todos los tiempos en Spotify a nivel mundial es:

· “Hips Don't Lie (featuring Wyclef Jean)” : + 1,474 M de reproducciones.

· “Chantaje (feat. Maluma)” +959 M

· “TQG”: +890 M

· “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”: +877 M

· “Waka Waka (This Time for Africa) [The Official 2010 FIFA World Cup (TM) Song] (feat. Freshlyground)”: +782 M

Clásicos de Shakira como “Whenever, Wherever” (+551M), “La Tortura (feat. Alejandro Sanz)” (+442M), “Antología” (+331M) e “Inevitable”: (+317M) tienen números de reproducciones relevantes en Spotify.