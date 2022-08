“Chao Lola” regresa con Juan Fernando Velasco y Espinoza Paz

La canción también ha tenido altos rankings en la radio y en las listas más importantes de la industria musical, marcando un hito en la trayectoria profesional del artista al ocupar el puesto número 1 en la radio colombiana.

Para refrescar esta pieza musical legendaria, Juan Fernando Velasco invitó al cantautor mexicano y nominado al Grammy Latino Espinoza Paz, reconocido por su sonido regional arraigado en la música banda y norteña, a unirse a él. En la versión nueva de “Chao Lola”, lo mejor de sus dos mundos musicales se unen, fusionando elocuentemente sus voces ricas y emocionalmente resonantes y dando vida a una historia llena de rencor y poesía. (Lea aquí: “Qué no se le olvide”, la unión de Luciano Pereyra y Nacho)

“Conocí a Espinoza Paz hace unos años cuando me contactó para producir y cantar juntos ‘Belleza pura’, una hermosa canción que escribió. Fue entonces cuando descubrí que no solo es un compositor increíblemente prolífico, sino también un intérprete, músico, chef y amigo. Cuando me explicaba lo que le atraía de mis composiciones, siempre mencionaba a Chao Lola como una de las canciones por las que más afinidad tenía. Por eso, siendo él un representante clave de la música regional mexicana, parecía que lo más obvio era invitarlo a cantar esa canción en este disco. Me siento honrado de poder lanzar esta versión de una de las canciones más icónicas de mi carrera con un cantautor al que admiro y que es el ídolo de los millones de fans de su música”, manifiesta Juan Fernando Velasco.

El video musical de “Chao Lola” fue filmado en Medellín y fue producido por la productora Central de Ideas. En esta cautivadora imagen que acompaña a la pista, los fanáticos verán cómo se desarrolla una historia impactante, una que sigue a una mujer que deja la casa que en el pasado fue el hogar de un gran amor, mientras que Juan Fernando Velasco y Espinoza Paz brindan una interpretación muy conmovedora de este poema convertido en canción. Cada imagen y elemento visual fue seleccionado cuidadosamente e incluido con la intención de representar con precisión cada una de las poderosas frases que componen la letra apasionante de la canción.