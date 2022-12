Chyno Miranda rompió el silencio y contó la verdad de su rehabilitación

Chyno Miranda, reconocido por haber hecho parte del dúo de música urbana Chyno y Nacho, reapareció y brindó detalles sobre su estado emocional y de salud después de estar internado durante casi un año en dos centros de rehabilitación en Caracas, Venezuela. Pasó por el Centro Tía Panchita y continúa internado en el Cedral. (¡De no creer! Esto encontraron en el cuarto de Chyno Miranda)

Cuando despertó no sabía dónde se encontraba, preguntó al personal, y le dijeron que estaba en un “centro de adicciones”. ¿Adicciones a qué? a las drogas”. Supo en ese momento que él no quería estar ahí. Así que en algún momento le ofreció a un médico 2.000 dólares para que lo ayudará a escapar, pero se negó. (Madre de Chyno Miranda dice que novia del artista lo llevó a consumir drogas)

Para el cantante, pese a que han sido meses duros, su novia, Astrid Falcon, ha sido su más grande apoyo en estos momentos. “Es mi vida, mi talón de Aquiles, es la persona más importante en estos momentos”. Reveló que no ha podido ver a su hijo de tres años, más que en fotos, pero espera hacerlo pronto.

Ante los rumores de que la relación con su madre podría no ser quizá en estos momentos la mejor, pues ella y la pareja del cantante tienen una notable rivalidad, Chyno aseguró que está muy bien, y que ella también lo está.

Precisamente, su madre, Alcira Pérez, denunció que la entrevista que se conoció este lunes fue grabada bajo engaños. “Están jugando con la salud de mi hijo. ¿Por que me lo están tratando de esa forma?”, aseguró. La madre del cantante reiteró que no ve con buenos ojos la intención que tiene el artista de casarse con su novia. “Él me insiste en que se quiere casar ahorita en diciembre y yo le digo que primero se estabilice y termine el tratamiento. Le tienen una manipulación de que quieren que se case. Eso sería ilegal”, cuestionó.

¿Qué dijo la novia de Chyno sobre las acusaciones en su contra?

Cabe recordar que hace unas semanas Astrid Torrealba, novia de Miranda, se pronunció sobre los señalamientos que hay en su contra: “Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús, en algún momento, lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión”.

Y agregó: “Pedimos respeto, no se trata de crear cuentas, por ese motivo no publico fotos. No engañen a la comunidad de Jesús”.

El cantante atravesó una dura situación por cuenta de una neuropatía periférica y encefalitis, que lo mantuvo en silla de ruedas casi un año, tiempo en el que se alejó de redes sociales y de los escenarios para enfocarse en su recuperación.