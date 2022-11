Madre de Chyno Miranda dice que novia del artista lo llevó a consumir drogas

Luego de que el cantante fuera trasladado a una clínica privada porque en el centro de rehabilitación Tía Panchita, donde lo tenían, no se le estaban dando los cuidados adecuados, su madre no se quedó callada y lanzó mensajes de S.O.S.

Sobre lo que se rumoró de que Miranda no podía tener contacto con las personas del exterior, la señora dijo que fueron sus órdenes, precisamente para evitar que lo fueran a afectar en su recuperación. En especial pidió que Astrid no tuviera acceso. (¡De no creer! Esto encontraron en el cuarto de Chyno Miranda)

“Por eso es que yo no quería que ella lo viera y a ella se le exige tratamiento para que ella sanara, se lo pedí personalmente, él está enfermo y si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo”, dijo.

Finalmente, la madre de Chyno reveló que la mujer puso una tutela y se llevó al artista del centro de rehabilitación alegando que allí lo maltrataban. “No me avisaron, a mí que soy su madre y que lo interné allí. Me lo raptaron, me lo secuestraron y me lo raptó una persona no buena para él”.

Cabe recordar que hace algunos días, el mismo intérprete de ‘Mi niña bonita’ confirmó que se encuentra en un centro privado en la zona de la Alta Florida, en Caracas, donde lo están cuidando como tiene que ser y en el que asegura que está siendo “muy bien atendido”.

“Estoy Feliz de verdad, estoy feliz. Agradezco a todos los que han participado en esto, a la fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca”, mencionó Chyno. (Chyno Miranda: así son las dos enfermedades que tienen grave al cantante)

¿Qué dijo la novia de Chyno sobre las acusaciones en su contra?

Ante los señalamientos que han hecho en su contra, Astrid Torrealba dijo: “Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús, en algún momento, lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión”.

Y agregó: “Pedimos respeto, no se trata de crear cuentas, por ese motivo no publico fotos. No engañen a la comunidad de Jesús”.

Después de mostrar las cuentas en las que se han hecho pasar por ella, aseguró: “Estoy averiguando quién está detrás de estas cuentas tratando de dañar la integridad de Jesús. Él mismo será quien dé declaraciones como hasta ahora lo ha hecho, le debe mucho a su fanática (sic)”.

“Todos los mensajes y oraciones se las pueden dejar a Jesús en su cuenta @chynomiranda. Le hace muy bien leerles y sentir el apoyo de cada uno de ustedes”, puntualizó.