Chyno Miranda: así son las dos enfermedades que tienen grave al cantante

Resulta que Chyno intentó escaparse de la clínica de rehabilitación donde se encuentra internado, pues, según los conductores programa ‘Chisme no like’, Elisa Berastain y Javier Ceriani, el cantante está desesperado por ver a su hijo.

El escape del venezolano no se concretó, pues solo logró avanzar algunas casas cerca de la clínica, pero no pudo seguir debido a que no camina bien, esto a raíz de sus afecciones de salud.

Esto es lo que dicen los expertos sobre las enfermedades que padece Chyno Miranda:

¿Qué es la neuropatía periférica?

Esta enfermedad se da cuando algunos de los nervios que llevan y traen la información del cerebro no funcionan de manera correcta. Expertos de MedLine Plus, el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Salud de los EE. UU., explican: “Esta neuropatía puede ser un daño a un solo nervio o a un grupo de nervios. También puede afectar a los nervios en todo el cuerpo”.