Cintia Cossio habló de lo bien que le va en OnlyFans

En las últimas semanas, Cintia Cossio ha sido el centro de toda clase de comentarios, pero en esta ocasión no por su contenido, sino por el fin de su relación con Jhoan López, después de 12 años juntos y con un hijo en común.

Sin embargo, su reconocimiento no se limita únicamente al contenido humorístico, ya que gracias a sus curvas ha ganado popularidad y hasta ha generado ingresos al incursionar en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, donde se ha convertido en toda una sensación.

El interés por conocer algunos detalles de su separación ha sido tan grande que recientemente aprovechó para hablar del tema durante una entrevista que concedió a Tropicana. “Soy creadora de contenido en las redes sociales, muy conocida porque mi hermano me hace muchas bromas y porque tengo OnlyFans, pero también por las obras sociales”, afirmó la influenciadora para luego compartir momentos de su vida.

Durante la conversación, proporcionó detalles sobre cómo comenzó la relación a los 15 años y algunas de las experiencias que vivieron hasta el día de hoy. Aunque hizo mención al tema, una de las cosas en las que más profundizó fue sobre su contenido en OnlyFans, revelando lo bien que le ha ido en la plataforma y el contenido que hace. “Primero hay que aprender a conocer al público, no es como comparar, puede comenzar tanteando al público. Por ejemplo, yo no comencé con contenido sexual, es erótico mío; yo no hago nada con otras personas, y ahora es sensualmente sexual. Entonces es aprender a darle al público de uno lo que quiere”, aclaró en la entrevista.