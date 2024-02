Con obra de ‘Gabo’ defienden la presencia de Peso Pluma en Viña del Mar

En otra orilla está la filósofa y escritora mexicana Dahlia de la Cerda, quien le respondió al sociólogo en su columna en El País. En su argumento se sustenta con las letras de Gabriel García Márquez en su texto “En defensa de Peso Pluma: escuchemos a las juventudes que le cantan al narco”. Señala que “Peso Pluma, como millones de jóvenes en México, no conoció otra realidad, es hijo de la militarización, de la guerra contra el narco y del fracaso del Estado para garantizar seguridad pública. Todos los productos culturales influenciados por su época y por su contexto. Todas las guerras y problemáticas sociales generan productos artísticos, ¿por qué la guerra contra el narco debería ser la excepción?”.

“En el caso específico del rap, el trap y los corridos me pregunto si los cuestionamientos vienen de verdad de un lugar de genuina preocupación por la construcción de un mundo más habitable o por los prejuicios, el racismo y clasismo. Esto porque toda la vida escuché a señores cantar de relaciones abusivas, de romantizar violaciones y vi poca gente enojada y buscando problematizar o censurar. Pero si una persona racializada habla de que odia a la policía porque la policía es racista, o si un corridista canta de que por medio de actividades ilícitas salió de la pobreza, entonces sí hay problema. Lea aquí: La Televisión Nacional de Chile pide cancelar el show de Peso Pluma

Esto me lleva a pensar que lo que nos molesta no es la apología a los delitos o comportamientos antiéticos, sino quién los canta y quién ejecuta esos actos. Si un blanco canta de violar, entonces puede que sea arte. Pero, si un empobrecido y racializado canta de cobrar por matar, entonces es una apología al delito. Pareciera que no nos molestan las apologías al delito, sino que se hagan apologías a los delitos que comenten mayormente, por razones estructurales, las personas empobrecidas. Decía Bell Hooks que no hay nada más peligroso para el estatus quo que las personas marginizadas hablando de sus experiencias, desde sus términos. Y le creo”, agrega De la Cerda.