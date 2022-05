Con video, Luisa Fernanda W habría confirmado su segundo embarazo

Desde hace varios días suenan las especulaciones de que Luisa estaría esperando su segundo hijo, sin embargo, la influencer no había hablado mucho del tema. Hasta esta semana. (¿Luisa Fernanda W, embarazada por segunda vez?)

Aunque el video lo hizo Luisa para mostrar varios atuendos y le preguntaba a sus seguidores para que ocasión servían, lo cierto es que los seguidores no le prestaron atención a eso sino a su barriguita, que ella misma acariciaba diciendo: “Algo me comí que ya se nota. Me supo rico”.

Ante esto, varios usuarios dieron por confirmada la noticia de su segundo embarazo, quien llegaría a hacerle compañía a Máximo, el primer hijo de Luisa con Pipe Bueno, que estaría próximo a cumplir 2 años.

“Confirmado”, “barriga de bebé a bordo”, “seguro que sí está embarazada”, “hermosa con esa pancita”, “felicidades por tu embarazo”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios en la publicación.

La publicación ya cuenta con más de 98 mil likes.

Hasta el momento, los famosos no han confirmado ni desmentido la noticia del bebé, por lo que sus fanáticos esperan que ellos mismo anuncien la buena nueva.

Cabe recordar que Máximo nació a finales de 2020, y ellos mismos se encargaron de confirmarlo a través de sus redes. Además, el pequeño tiene a Maluma de padrino.