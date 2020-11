Conozca los nominados a los Premios Grammy 2021

Beyoncé, con nueve candidaturas, Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los artistas más nominados a los 63 Premios Grammy, que se entregarán el 31 de enero en Los Ángeles (EE.UU.) con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.

Por detrás, con cuatro nominaciones cada uno, se sitúan artistas como Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers y Billie Eilish, esta última la gran ganadora de la pasada edición al triunfar en las cuatro categorías estrella, incluida álbum del año, con tan sólo 18 años.

Por su parte, entre los latinos, Bad Bunny logró dos nominaciones, una a mejor dúo pop gracias a “Un Día (One Day)” junto a J Balvin, Dua Lipa y Tainy, además de otra candidatura al mejor álbum latino pop/urbano por su aclamado “YHLQMDLG”.

Tras el anuncio de las nominaciones, Beyoncé parte como favorita por su canción “Black Parade”, inspirada por las protestas raciales de Estados Unidos, que es candidata a la grabación del año y canción del año, siendo esta última categoría un premio a los compositores.

Aquí la lista de nominados en las principales categorías:

Álbum del Año

Jhene Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – DJesse Vol. 3

Haim – Women IN MUSIC PT. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Grabación del Año

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby feat. Roddy Rich – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage (remix)

Canción del Año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Rich – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R – I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canción Pop Solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción Pop Dúo/Banda

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un día (One Day)

Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga feat. Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift feat. Bon Iver – Exile

Álbum Pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Porter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Canción Rock

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost In Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard- Stay High

Interpretación Rock

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Stay High – Brittany Howard

Grace Porter – Daylight

Álbum Alternativo

Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush