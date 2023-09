¿Contorsionista? Las fotos de Shakira que dejan ver su espectacular físico

La barranquillera será la protagonista de la ceremonia y tendrá una presentación especial con reconocimiento de la magnitud de su carrera musical. Aunque no se conocen los detalles del icónico momento que vivirá Nueva Jersey, la artista enloqueció las redes sociales con sus nuevas fotografías. Lea aquí: Él es William Mebarak, el superpapá de Shakira: así ha impulsado su carrera

Video: Influencer cartagenera se lució en el New York Fashion Week

Shakira, de 46 años, mostró gran flexibilidad con las poses de la canción ‘She Wolf’. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas aseguraron que parece de 15 años. Asimismo, resaltaron las críticas a la decisión de Gerard Piqué por haberla dejado por la española Clara Chía, y se preguntan cómo a una mujer con sus habilidades le pudieron ser infiel.

Las nominaciones de Shakira en los VMAS:

Artista del año:

Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira, Taylor Swift.

Mejor video latino:

Anitta (Funk Rave), Bad Bunny (Where She Goes), Eslabon Armado, Peso Pluma (Ella Baila Sola), Karol G, Shakira (TQG), Rosalia (Despecha), Shakira (Acróstico).

Mejor colaboración:

- David Guetta & Bebe Rexha (I’m Good Blue).

- Post Malone, Doja Cat (I Like You (aHappier Song)).

- Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami (Gotta Move On).

- Karol G, Shakira (TQG)

- Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy (Creepin’ (Remix)).

- Rema & Selena Gomez (Calm Down)