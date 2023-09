Daniela Tapia, de MasterChef, revela extraño fetiche

Daniela Tapia no dudó en responder y su revelación generó todo tipo de reacciones tanto en sus compañeros de cocina como en los testimonios individuales. Su confesión estaba relacionada con una expareja suya. Lea aquí: ¿Por qué llaman “bruja” a la actriz Daniela Tapia? Ella se defendió

“Una vez estaba en una relación, el hombre me gustaba mucho, y me encantaba llevarme sus calzoncillos. Una persona que amé, y a mí me encantaba llevarme sus calzoncillos puestos, o sea, era como que me gustaba llevarme algo de él. Es como que tengo algo tuyo conmigo y algo íntimo”, confesó la actriz

El humorista Adrián Parada, quien se encontraba junto a Daniela en ese momento, bromeó al decir que se alejaba por miedo a que ella le quitara la ropa interior.

Sin embargo, en los testimonios individuales, otros participantes expresaron su asombro y desconcierto ante esta inusual práctica. Lea aquí: ¿Pipe bueno le está siendo infiel a Luisa Fernanda W? Esto se rumorea

“Eso está freak, eso está loco, eso está como para una serie” dijo el músico Diego Sáenz.

Por otro lado, la actriz Carolina Acevedo, aun en medio de su asombro, manifestó que “Y uno como para qué colecciona boxers. Yo qué quiero oler qué de qué en boxer ¡Qué asco!”.