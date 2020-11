Daniella Durán, talento de Cartagena para el mundo

Recientemente, Daniella cubrió la Serie Mundial de Béisbol.

Paso a paso

En 2017, debutó como locutora de la mesa principal de La Superq1300 en Tampa, Florida, Estados Unidos, cuando aún cursaba sus estudios en periodismo y apenas un año después ya daba otro gran paso: presentaba la sección de Deportes en la edición nocturna del noticiero del Canal Capital de Bogotá, en pleno primetime.

“Siempre he sido muy hábil con las comunicaciones y he estado muy cerca de los medios -cuenta Daniella-, empecé toda esta experiencia desde muy chica: entré al fascinante mundo de la televisión cuando me gané ‘Quiero mis 15’, de MTv, fui la primera latinoamericana en lograrlo; luego participé en Señorita Bolívar en 2013 y fui virreina. Siempre me llamó mucho la atención todo este mundo de la comunicación y, pues, qué decirte del deporte... ¡Siempre ha sido parte de mi vida y ahora lo es todo!, desde que estoy en el colegio, juego fútbol”.

Daniela no deja de prepararse y de luchar por crecer y actualmente trabaja para la cadena W Radio como corresponsal en Miami. “Estar aquí, en la W Radio, es uno de los logros más grandes que he tenido. Trabajar al lado del periodista más reconocido en Latinoamérica, como lo es Julio Sánchez Cristo, es todo un honor para mí y que él haya tenido el bastón de escogerme... ¡para mí lo es todo!”, asegura y nos cuenta que también labora en “el único show number one de deportes” de Telemundo Network, que se llama ‘Titulares y más’. “Para mí ese es otro logro inmenso como reportera, con un equipo fantástico y que tiene mucha experiencia”, agrega.