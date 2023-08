Danny Daniel regresa al escenario musical con “Qué onda perdida”

El cantante Danny Daniel lanzó su más reciente producción musical ‘Qué onda perdida’ un tema con el que sin duda volverá a enamorar el corazón de todo su público. Este lanzamiento viene acompañado de un cover de la canción de Rocío Dúrcal ‘No lastimes más’, con el que pretende seguir deleitando a todos los amantes de buena salsa. Lea: Más romántico que nunca: Danny Daniel celebra 15 años de carrera artística

“Qué onda perdida ya volvió el cabrón que más te ha querido, y aunque no quieras saber de mi te digo, no te puedo olvidar y la neta tampoco he querido”, dice el coro de la canción la cual fue compuesta por Gerardo Coronel. Con este tema Danny Daniel estará en los primeros lugares en las emisoras del país.