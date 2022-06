Dayana Jaimes respondió a críticas por no publicar fotos de Martín Elías

Aunque ya son 5 años de la muerte de Martín Elías, cantante de vallenato que perdió la vida en un accidente de tránsito en carreteras de Sucre, sus seguidores no lo olvidan y tampoco le perdonan a Dayana Jaimes que ya tenga nuevo amor. (Dayana Jaimes, viuda de Martín Elias, confirmó que tiene nuevo amor)

Precisamente por esto es que a la viuda de Martín constantemente la critican por no hablar del artista ni publicar fotos de él en sus redes, y pese a que ella había optado por quedarse callada, parece que ya colmaron su paciencia.

A través de la dinámica de preguntas en Instagram, Dayana respondió a varias dudas de internautas, que no dudaron en preguntarle el motivo por el que ya no subía fotos de Martín, teniendo en cuenta que antes sí lo hacía.

Ante esto, Jaimes no se quedó callada y respondió con un contundente mensaje: “La verdad nunca he dejado de subir fotos de Martín”.

Agregó que si en este momento no estaba subiendo fotos tan seguido es su problema porque son sus redes, por lo que ella verá en qué momento publicar o no, ya que es un tema que solamente le compete a ella y a su familia.

“A mí me ha tocado ser fuerte, por muchas situaciones en la vida. Y muchos pensarán que solamente por lo de Martín, y no, han sido muchas cosas. Pero no crean, a veces me derrumbo, me siento muy mal y quiero ‘tirar la toalla’ y digo Dios mío, ya no más”, concluyó. (Dayana Jaimes reveló qué hará el día del aniversario de Martín Elías)

Finalmente, Dayana habló sobre la soltería, a pesar de tener nueva pareja. La mamá de la hija menor de Martín dijo que: “Hay que saber escoger a quién dejamos entrar a nuestro corazón, ¡cuídalo! Prefiero mil veces estar sola que estar en una relación con un hombre falso, mujeriego, inestable, que no tiene nada bueno que entregar. Hay que saber reconocerlos, al principio todo es un bombardeo de amor, con el tiempo te humillan, te hacen bullying y para ellos es por molestar, te hacen sentir menos que ellos”.

Cabe recordar que Jaimes afirmó que se siente muy tranquila y feliz con la persona que conquistó su corazón, pero no dio mayores datos de su identidad. Sin embargo, mencionó que el cantante “siempre estará en sus recuerdos, por todos los momentos que pasaron juntos”.