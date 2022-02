“Decidí quedarme sola”: Epa Colombia terminó con su novia

Su relación había presentado altibajos en los últimos meses. Precisamente a mediados de enero, la futbolista de Independiente Santa Fe le pidió un tiempo a Daneidy.

“No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, contó.

La pareja, que canceló su matrimonio y todos sus planes juntas, no habían publicado nada desde diciembre de 2021, pues de lo último que mostró Diana en redes fue la moto que le regaló la empresaria.

Daneidy y Diana se conocieron cuando ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena y su noviazgo inició en el 2016.