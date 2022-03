¿Dónde ver las películas nominadas a los Óscar?

El próximo 27 de marzo serán los Premios Óscar, donde exaltan a los mejores actores, directores y películas que se estrenaron este último año. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio la lista de las producciones que se encuentran nominadas en diferentes categorías. A continuación, 9 de las cintas que compiten en la máxima categoría, Mejor película, y dónde puedes verlas.

1. El callejón de las almas perdidas. ¡Esta es una joya que puedes ver en Disney+! Esta película fue dirigida por Guillermo del Toro y su reparto estuvo conformado por Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett y Toni Collette. El filme también está compitiendo en las categorías de Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario. Lea aquí: Premios Óscar: estos son todos los nominados

2. No miren arriba o Don’t look up. Disponible en Netflix. El director de esta producción fue Adam McKay y también está nominada a Mejor guion original, Mejor banda sonora, Mejor montaje... En el reparto estuvieron actores reconocidos como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre otros.