Drake cerró su show en el Estéreo Picnic de forma curiosa y romántica

El rapero estadounidense formó parte de una nómina de lujo que, para 2023, incluye a Billie Eilish, la banda estadounidense Twenty One Pilots y The Chemical Brothers, y se presentó ante miles de personas en el campo de Golf Briceño 18. Lea aquí: Drake llega a Bogotá, sube foto en Transmilenio y desata locura en redes

Drake llegó al Festival Estéreo Picnic para poner a vibrar a su público con éxitos como ‘God’s plan’, ‘In my feelings’, entre otros, y lo hizo en la noche del viernes 24 de marzo.

Lo más curioso del show fue, para muchos, su cierre, y es que el rapero encontró una manera bastante peculiar de despedirse.

No solo se aferró a la bandera de nuestro país, sino que hizo sonar uno de los éxitos románticos más conocidos de la música de los Estados Unidos: ‘I will always love you’, de la inolvidable Whitney Houston, y le dedicó la canción a Colombia.

“Gracias, Colombia, espero verlos pronto”, dijo antes de irse.