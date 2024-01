Dua Lipa es la favorita en los premios Brit Award de la música

La lista de los aspirantes al premio Artista del Año la completan Arlo Parks, Central Cee, Fred, J Hus, Jessie Warey Raye, mientras que en la correspondiente a la Banda del Año figuran Blur, Chase & Status, Headie One & K-Trap, Jungle y Young Fathers.

Los que aspiran al Álbum del Año son Blur con 'The Ballad of Darren', J Hus con 'Beautiful and Brutal Yard', Little Simz con 'No Thank you', Raye con 'My 21st Century Blues' y Young Fathers con 'Heavy Heavy', según los detalles publicados hoy por la organización.

Este año ni Ed Sheeran ni Lewis Capaldi están en las listas de Artista del Año o con Álbum del Año, aunque el primero es candidato por la Canción del Año con ‘Eyes Closed’, mientras que el segundo también con el sencillo ‘Wish You The Best’.

En general, el 55 % de las nominaciones corresponden a mujeres, ya sea como solistas o parte de un grupo musical.

Para el apartado de Canción Internacional del año figuran Billie Eilish, con ‘What Was I Made For?’, Olivia Rodrigo con ‘Vampire”, y Peggy Gou, con ‘(It Goes Like) Nanana’, entre otros.

Blink-182 y Gabriels aspiran al premio de Grupo Internacional del Año, junto con Boygenius, Foo Fighters y Paramore.