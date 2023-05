Eileen Roca confiesa que salió de Colombia por amenazas a su familia

May 21 - 18:27

May 22 - 09:55

May 22 - 09:28

La actriz también confesó que extraña mucho su trabajo en la televisión colombiana, donde participó en exitosas producciones como ‘La Ley del Corazón’, ‘La Ley del Silencio’ y ‘El Capo’. Sin embargo, dijo que está feliz con su nueva vida en Miami, donde ha encontrado nuevas oportunidades laborales y personales.

“Estoy muy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado. He podido trabajar en proyectos muy interesantes aquí en Miami, como presentadora, modelo y actriz. También he podido dedicarle más tiempo a mi familia y a mi crecimiento espiritual”, afirmó Eileen. Lea aquí: Estos serían los precios de ‘Arrogante’, el restaurante de James Rodríguez