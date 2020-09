El debut de Santiago Alarcón como presentador

Aunque es reconocido por su talento actoral, el próximo domingo, 4 de octubre, los televidentes descubrirán otra faceta profesional de Santiago Alarcón, ahora como presentador.

Se trata de Frente al espejo, un programa que se estrenará en la noche del domingo a las 8:30 de la noche por el Canal Capital, pero que en la siguiente semana se presentará en la televisión regional y pública, como Teleantioquia, Canal Trece, Telecafé, TeleIslas, Tro, Telepacífico, Telecaribe y Canal Institucional.

Un nuevo programa con una dosis de provocación, con el reto de pararse frente al espejo, aceptar sin filtro lo que se ve y decir la verdad.

“Es un ejercicio pertinente en este momento y me parece que debimos haberlo hecho hace rato, pero nunca es tarde para mirarnos y para reconocernos primero como país, para entender lo que hemos vivido, sin negar que hemos sufrido la violencia y que por la violencia son muchos los que han sufrido y que es necesario aceptarnos para que esto no vuelva a pasar”, comentó Santiago Alarcón.

Un espacio al que llegarán deportistas, humoristas, youtubers, políticos, religiosos o artistas. Todas las posturas frente a la vida son bienvenidas a esta terapia, donde lo único que se recomienda es sentido común para dejar atrás nuestra historia de violencia y conflicto y transitar hacia el futuro.

Bajo la dirección de Álvaro Perea y los libretos de Carol Ann Figueroa, también estará Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quien cada semana tendrá invitados con los que habla sobre los dilemas de la verdad y del conflicto y explora propuestas de futuro.

“Todos los que quieran reflexionar sobre la realidad en Colombia. Tenemos periodistas, gente de la farándula, fotógrafos, youtubers, militares, desmovilizados, gente de diferentes edades, profesiones y, sobre todo, regiones porque los campesinos, agricultores y líderes sociales van a contar sus historias desde los territorios. Queremos tener un mosaico bastante representativo de lo que es el país”, comentó el director.

Para Santiago Alarcón, lo mejor del programa es precisamente la estructura con sus muchas secciones, entre ellas: Colombia sin filtro, donde se exponen hallazgos muy fuertes, especialmente cifras relacionadas con el conflicto; Cartas de Duelo donde las personas hacen una especie de limpieza y sanación; Experimento social, que nos permite mirar cómo al comportamos como bloques perdemos de vista la individualización y las Charlas con Pacho.

“Tiene una mirada bastante plural y estamos abiertos a todo tipo de visiones porque nos interesa tener un retrato verdadero, donde todos nos podamos sentir identificados y en eso, entendemos que no hay una sola mirada, hay varias, así como hay muchos reflejos y modos diferentes de ser colombiano y entender nuestra historia. En esa medida es una invitación bastante abierta”, comentó Álvaro Perea.

“Es una buena manera de enterarnos del porqué de nuestro conflicto y una invitación a ver Colombia, no solo desde las ciudades donde tenemos un imaginario de lo que es el país y donde no nos conmovemos fácilmente, donde cada muerte nos parece tan normal. Frente al Espejo es una manera de acercarnos a las víctimas, pero no a las de un solo lado, sino a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, que son muchas y que ni siquiera tienen bandera, ni siquiera tienen color. Este no es un programa a favor de algo, es un programa que le sirve a todos los colombianos para reconocer el conflicto armado en nuestro país”, finalizó Santiago Alarcón.