El elogio de Roger Waters a Gustavo Petro en concierto

“Escribí una carta a toda la gente en Colombia pidiéndoles que votaran por, ¿cuál es su nombre? Su presidente, Gustavo, ¡y lo hicieron! Bien hecho... Petro, perdón”, dijo Waters.

El intérprete de ‘The happiest days of our lifes’ y ‘Another Brick in the wall Part II’ o ‘Wish you were here’, también arremetió contra los expresidentes estadounidenses como George Bush, Barack Obama o Donald Trump, acusándolos de ser criminales de guerra. Lea aquí: Las palabras de Gustavo Petro a Roger Waters: “rebeldía y futuro”