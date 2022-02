Él es Gabriel Coronel, el nuevo novio de Daniela Ospina

Daniela Ospina por fin puso punto final a los rumores sobre su estado sentimental y reveló quién sería el hombre que le robó el corazón.

La mamá de Salomé y ex de James Rodríguez confirmó que tiene novio y se trata de Gabriel Coronel, actor y músico venezolano de 35 años reconocido por su participación en producciones internacionales. (Ex de Daniela Ospina contó la verdadera razón de su ruptura)

El anuncio lo hizo la revista People, medio para el que Daniela y su amado posaron y confesaron que tienen una relación desde octubre de 2021 y son muy felices.

En el medio, el joven contó más detalles de cómo se conocieron. “Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja”, confesó.

Por su parte, la deportista también comentó que “estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento en que le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’”.

Finalmente, Daniela mencionó que Salomé ha aceptado muy bien a Gabriel y hasta se lleva de lo mejor con él.