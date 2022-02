El “infierno” de interpretar a Don Armando en ‘Yo soy Betty, la fea’

No tenía ni idea -como hoy sí la tengo- de qué son las finanzas, de cómo funciona la economía”

Jorge Enrique Abello, actor.

“Yo tenía en ese momento 29 años. Solo había estudiado actuación, literatura, comunicación, dirección, artes. No tenía ni idea -como hoy sí la tengo- de qué son las finanzas, de cómo funciona la economía, de qué es la administración, así que estaba hablando chino avanzado”, se excusó Jorge Enrique.

El actor también confesó que el rodaje de la serie duraba entre 14 y 15 horas diarias, tiempo en que debía tener aprendido las complejas líneas. Al llegar a casa, debía memorizar el “parlamento” para las escenas siguientes.

“Me lo tenía que aprender y tenía que decirlo exactamente como estaba en el libreto para poder lograrlo. Para poder lograr esa verosimilitud. O sea que, si yo me equivocaba en una coma, si me pasaba un punto, unos dos puntos, si decía la palabra que no era, (...) todo iba a ser un error”, agregó.

Abello aprovechó el momento de confesión para decir que su amor platónico fue Ana María Orozco, protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’, incluso desde antes de que compartieran escenas.

“Yo estaba muy alegre en una tienda y entraste tú. Te vi con tus cacheticos, con tu pelo largo, largo, largo, morenita, morenita, con los ojos así enormes: divina, una cosa divina”, dijo Abello.