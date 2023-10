“El infierno es atemporal”: esto sintió la ‘Gorda Fabiola’ al estar en coma

¿Qué fue lo que experimentó ‘La gorda Fabiola’?

La humorista en medio de su testimonio manifiesta, “¡Por qué me trajiste acá me preguntaba, cuánto tiempo duré allá, no sé. El infierno es atemporal igual que es el cielo, no hay horas, no hay nada, es un socabón, lugubre, ni calor, ni frío, ni llamas, ni antorchas, solo personas malas, solo personas sufriendo”. Lea: Así se ve La ‘Gorda Fabiola’ de ‘Sábados Felices’ luego de su cirugía facial

También comentó que vio arcángeles a su alrededor con una luz azul brillante y llena de paz. Los internautas no se quedaron atrás y también dieron sus opiniones frente al tema, “yo creo en Dios... Pero también se que el infierno está aquí en la tierra... Todo lo malo que hago lo voy a pagar, por eso debo obrar bien”, “En coma uno no ve nada ni oye, esta muerto, sin conciencia... Yo estuve en coma y no recuerdo nada esos 20 días... Vine a tener conciencia después”.