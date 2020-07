El insulto de una mujer a sus vecinos que se volvió tendencia en redes

Los insultos de una mujer en un reconocido conjunto residencial en Valledupar se convirtieron en tendencia en redes sociales, este miércoles.

Con micrófono en mano y amplificador, la mujer, de la que aún se desconoce su identidad, se paró en la mitad del conjunto Balcones de Santa Helena y envió un mensaje a todos sus vecinos.

El video del particular hecho, que se volvió viral en redes, aparece la mujer despachando toda su ira contra sus vecinos.

“Buenas tardes, residentes de Balcones de Santa Helena, de verdad que pena arruinar las horas del almuerzo. A mí no me gusta arruinar las horas especiales, la verdad no, eso no va en mí, no. Entonces, simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras”, comenzó diciendo la mujer.

Agregó que “para mi todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hp, y les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de todos estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto”.