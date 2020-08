El mano a mano del humor arranca nueva temporada

“Me encanta hacer parte, de nuevo, de este formato de comedia en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. El equipo de Los 4 Elemensos tendrá un balance de talentos, personalidades y edades con el que estoy seguro vamos a seguir sacando risas a todas las generaciones de colombianos mientras están en sus casas”, afirmó Lokillo. “Mano a Mano se ha convertido en un nuevo espacio para la comedia colombiana y para esta versión trae lo mejor de diferentes mundos, comedia popular, stand up comedy, imitación y más. Yo me sumó de nuevo como la host del programa e invito a los colombianos a que no se pierdan “Mano a Mano” porque esta temporada promete mucho”, aseguró Alejandra Azcárate.

El equipo ganador de cada batalla será elegido con la votación del público desde la página web de Cerveza Poker y el ganador será anunciado al final de la transmisión. Los votantes podrán recibir códigos de descuento en Rappi para adquirir producto.

“Nuestro propósito con Cerveza Poker es seguir acompañando a los colombianos durante esta época con nuevos formatos de entretenimiento que nos ayuden a salir de la rutina. La segunda temporada de ‘Mano a Mano’ viene llena de sorpresas y risas para nuestra audiencia. Nuevamente, contamos con los mejores comediantes del país para generar un espacio de distracción para los colombianos, donde el humor resulta ser la fórmula ideal para pasar esta cuarentena”, dijo Valentina Vieira, directora de la marca.

Por su parte, el equipo de Lokillo representa a la Fundación Hospital Infantil San Vicente, mientras que el equipo de Hassam representa a la fundación Con Amor todo es Posible, las cuales están al servicio de ayudar en distintos frentes sociales en el país. El equipo ganador, recibirá un premio monetario que será entregado a la causa apadrinada y el otro equipo recibirá un premio de consolación que será entregado a la respectiva fundación.