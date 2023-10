El Padre Chucho explicó de dónde salió la plata para su viaje a Israel

En medio de la controversia que rodea los costosos viajes de feligreses a Israel, el Padre Chucho ha decidido aclarar la situación. El Padre Chucho, conocido por su labor religiosa y su compromiso con la comunidad, habló recientemente en un programa de televisión para desmentir las acusaciones sobre el alto costo de estos viajes y el supuesto beneficio económico que habría obtenido.

El sacerdote reveló que, si bien la empresa que organizó estos viajes le regaló el suyo, él mismo pagó por su travesía. Además, de manera altruista, mencionó que regaló su viaje a una mujer humilde llamada Adriana León, quien quizás nunca habría tenido la oportunidad de viajar a San Andrés. El Padre Chucho aclaró que no tiene ningún negocio de turismo ni beneficios económicos de estos viajes religiosos. Lea: El padre ‘Chucho’ aclaró los rumores sobre supuesto hijo con Jessica Cediel

“A mí sí, la empresa que los llevó a ellos me regaló el viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a Adriana León, que es una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Si yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa”, explicó el padre Chucho.