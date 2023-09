“El pobre”, un tema ranchero que estrena Natalia Jiménez

La aclamada cantautora internacional Natalia Jiménez, estrena su nuevo sencillo “El pobre”, una alegre interpretación de la música ranchera, que la artista realiza acompañada del tradicional mariachi, pieza acompañada de un muy mexicano y colorido video, con el cual hace un homenaje a la música y las tradiciones de cultura y la charrería mexicana.

“Porque tú, eres pobre solo tienes dinero, mala suerte eso no es lo que quiero, tienes todo, todo menos a mi... Porque tú, escondido tras esa sonrisa, no hay una alma bajo esa camisa, me das pena, ahora llora por mi”, versa la letra de este nuevo sencillo en la voz de Natalia Jiménez, una de las figuras femeninas más importantes de la música en español y nuevo fenómeno de la música regional mexicana.

“El Pobre” es un tema inédito de la autoría de Natalia Jiménez, Mario Domm del reconocido grupo Camila y el reconocido Cheché Alara, quien es también el Productor y Productor Ejecutivo de la canción. En este tema además participa el Mariachi San Telmo del mismo Cheché Alara.