El romántico mensaje de Jennifer López a Ben Affleck por su aniversario

Aún así, frente animales de detractores y contra todo pronóstico, esta pareja se casó en la intimidad de una aceleración a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos, incluso se dice que algunos de los hijos de las dos celebridades no asistieron, sin embargo, esta información nunca fue confirmada. Luego de esta boda, “Bennifer”, como los llaman a los dos desde que fueron esposos por primera vez al inicio de la década de los 2000, han protagonizado varios momentos muy curiosos en sus apariciones públicas. Lea: Polémicas declaraciones de Yina Calderón sobre amorío con Giovanny Ayala

Ahora, lejos del glamour y el brillo de los eventos hollywoodenses, Ben y Jennifer también se han dejado ver por las calles de California y en esos momentos también han surgido situaciones que han dado a entender que la pareja está en crisis, pues no solo los dos caminan el uno al lado del otro como si quisieran estar solos, también se han registrado portazos, alegatos y hasta ignoradas por parte de Affleck a López.

Sin embargo, tanto Jennifer como Ben siguen mostrando a través de sus redes sociales que su amor va más allá de eventos específicos sin un contexto aparente, que está tan firme como en el momento que decidieron volver a estar juntos y así lo celebró la intérprete de On The Floor en su perfil oficial de Instagram, donde derrochó cariño y ternura hacia su marido exaltando su primer aniversario de matrimonio. Lea: Esta fue la actriz con la que Ozuna le habría sido infiel a su esposa

“Querido Ben, Sentada aquí sola, mirando mi anillo anillo, sentirse abrumada, me hace querer cantar cantar. Cómo hemos acabado aquí, sin rebobinar, Oh mi... Esta es mi vida. Jennifer”, escribió la cantante en su publicación, que ya cuenta con casi 4 millones de likes y miles de comentarios en los que no solo le desean los mejores éxitos a esta pareja, sino que también resuenan muchas cuestiones de dicho texto, pues parece un apartado de lo que sería una de sus nuevas canciones.