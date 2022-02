Epa Colombia confiesa que su nueva novia le terminó

Daneidy Barrera mejor conocida como Epa Colombia, hace tan solo unas semanas dio por terminada su relación de varios años con la futbolista del Santa Fe, Diana Celis, por lo que su nuevo romance amoroso tiene a sus seguidores sorprendidos.

Cabe señalar que su expareja había comentado que Epa había empezado esta relación con su nueva novia desde octubre del año pasado. Le puede interesar: Epa Colombia reveló que su expareja, Diana Celis, le pegaba

Al parecer, la dicha que estaba sintiendo la empresaria de Keratinas llegó a su fin, pues en las últimas horas la influenciadora compartió un video a través de su cuenta de Instagram en la que contaba que le acaban de terminar.

“¿Quién inventó el amor, amiga? Me acabaron de terminar. Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. Ya me dio rabia. Me voy a hacer extrañar por unos 20 días. Uno no tiene que entregarlo todo porque lo cogen y paila. A mí me pasan unas”, afirmo Barrera.

Cabe señalar que la controversial artista comentó esta noticias entre risas, por lo que sus seguidores no saben si lo que les contó es real o no, pues la empresaria en su relación con Celis terminaban y volvían de forma intermitente.