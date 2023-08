Escucha a Maluma y Karol G, “Ta’ Ok” la propuesta

Dirigido por Phill Mendonça, director reconocido que reúne 3000 millones de visitas en sus producciones y una cartera con clips de Anitta, Luan Santana, Melim, Matuê, entre otros artistas, el clip rescata la estética del “Funk Carioca 2000”, pero de manera actualizada, en una narrativa que conecta a todos los artistas directamente.

El videoclip gira en torno a una videollamada realizada entre Dennis y Maluma, que grabó su parte en Bruselas, que demuestra que la esencia del Funk Carioca existe en todos los lugares del mundo. Karol G se une a la secuencia directamente de Los Ángeles, demostrando esta teoría con matices y referencias de Brasil. A pesar de estar en países diferentes, se nota perfectamente que cada ambiente aporta un poco del ambiente carioca con muro de sonido y mucho baile. (Lea aquí: Yeison Jiménez no es tonto, se adueñó de las plataformas)

Dennis, que no niega la felicidad con este lanzamiento, explica cómo surgió la idea de hacer un remix con Maluma y Karol G: “Mi presidente de Sony Music Brasil es muy buen amigo de Maluma y siempre me hablaba de él. Estaba por ir a Sony en Miami desde hace un tiempo, diseñando algunas cosas para presentar, incluso a Maluma, pero luego vino la pandemia y se paró todo. Ahora, cuando la canción “Ta’ Ok” llegó al top global, pensé: ‘hombre, creo que es el momento, voy a llamar a Maluma para hacer conmigo el remix’. ¡Funcionó súper bien! Quedó muy impresionado, me mandó la voz rápidamente y la música quedó lista en días. También tuvimos la participación de Karol G de la que soy un gran fan e hicimos posible la participaran en el clip! Es un gran logro y victoria para mí como artista y para mi carrera, estoy feliz y muy satisfecho con este lanzamiento”, agrega.

Con más de 111 millones de reproducciones en Spotify casi tres meses después de su lanzamiento, “Ta’ Ok” alcanzó más de 180 millones de transmisiones de video/audio, con certificación Diamante en Brasil en menos de 3 meses. El tema es un fenómeno mundial y podemos comprobar que: en menos de un mes de su lanzamiento, ‘Ta’ Ok’ se destacó en las listas de más de 15 países.