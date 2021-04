Esperanza Gómez cuenta cómo le fue con la vacuna del COVID-19

Esperanza Gómez se suma a la lista de personalidades que se vacunan contra el COVID-19. Aunque la actriz porno muy pocas veces cuenta detalles de su vida íntima en redes sociales, esta vez decidió compartir su experiencia a través de dos videos.

El primero de ellos se le observa siendo inyectada en uno de sus brazos. El clip fue acompañado con el mensaje: “Muy contenta porque me acabo de aplicar la vacuna contra covid-19 de todas maneras toca seguir siendo responsable con los cuidados. Un beso para todos y ojalá esto se agilice para regresar a la normalidad”. (Lea aquí: Esperanza Gómez y Aura Cristina Geithner le dan el ‘sí’ a Gustavo Petro)

Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y aunque muchos la felicitaron, hubo personas que la criticaron por ser vacunada y no estar en el rango de edad, esto sin tener presente que Esperanza no vive en nuestro país. Además otros se atrevieron a asegurar que parecía un video actuado. “Amor ponte anteojos por si miraras bien ves cómo empuja la cañada de la aguja lo importante es que yo se que me la pusieron y vi lo que me ponían y aquí en Estados Unidos es un poco más fácil”, comentó.

En la misma publicación, la caldense reveló que ser parte de “la industria eso me da el derecho de ponérmela antes de mi rango de edad”.