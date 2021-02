Esperanza Gómez y Aura Cristina Geithner le dan el ‘sí’ a Gustavo Petro

Esperanza Gómez vuelve a ubicarse en los primeros lugares de las tendencias del país en Twitter y esta vez no se trata de algo relacionado a su trabajo en la industria del cine para adultos sino de un tema de interés general: la elecciones a la presidencia del 2022. Recientemente, la actriz Aura Cristina Geithner estuvo en entrevista con Vicky Dávila, quien le consultó sobre sus intenciones para estas próximas votaciones y su respuesta hizo que los internautas recordaran las palabras de Esperanza cuando le preguntaron sobre sus gustos políticos.

“Uno antes que se suban a la Presidencia, dice este puede ser pero cuando se posesionan, terminan haciendo todo lo contrario a que prometieron.

A mí sí, sinceramente me ha gustado Petro porque me parece que ha sido un hombre directo pero escuché en una entrevista donde dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que otros sigan porque básicamente, es casi imposible cambiar la suciedad que hay en Colombia”, dijo la actriz porno hace unas dos semanas .