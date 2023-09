Esta es la provocadora propuesta de Escola a ‘Yo me llamo Paola Jara’

La imitadora no pudo evitar emocionarse con las palabras de Escola y se le escaparon algunas lágrimas. El jurado argentino se acercó a ella y le dio un abrazo y un beso en la mejilla. “Porque lloras, yo sé que soy un buen partido, pero no tienes por qué llorar. Me encanta que recibas con tanto corazón, lo que se te dice para que crezcas (...) Hasta llorando es bonita”, le indicó el jurado argentino. Lea:Shakira lanzó pulla a su ex suegro en su canción ‘El Jefe’, ¿qué le dijo?

El programa ‘Yo Me Llamo’ continúa siendo uno de los más vistos y seguidos por el público colombiano, que disfruta de las imitaciones, los comentarios y las ocurrencias de los jurados y los participantes. El reality musical busca al mejor imitador del país entre más de 40 concursantes que se enfrentan cada noche en el escenario .