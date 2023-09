“No hagas esas trampitas”: el regaño de Amparo a ‘Yo me llamo Paola Jara’

César Escola expresó su deseo de ser su “Jessi Uribe” en el programa y le dio valiosos consejos sobre su técnica vocal, resaltando su excepcional manejo del vibrato. El comentario de Escola conmovió a la participante, quien agradeció sus palabras entre lágrimas. Lea aquí: Amparo Grisales no aguantó y se fue de eliminación de ‘Yo me llamo’ ¿qué pasó?

El popular reality show colombiano ‘Yo me llamo’ continúa acaparando la atención de los televidentes en cada episodio, y en su última entrega, la imitadora de la reconocida cantante Paola Jara fue el centro de atención por su interpretación, pero también por la exigencia de autenticidad de la jurado Amparo Grisales.

Amparo Grisales, conocida por su franqueza y exigencia en el programa, pidió a la imitadora que se acercara para examinar su maquillaje, que la hizo ver “bastante rara” en su opinión. En particular, la jurado notó que la nariz de la participante parecía torcida, lo que atribuyó a una supuesta mala técnica de maquillaje.

La concursante, en un intento por explicar la situación, afirmó que el maquillaje había sido realizado por el equipo de producción del programa. Sin embargo, Amparo Grisales no tardó en corregirla y expresar su descontento con la respuesta. Lea aquí: Estos son los imitadores que erizan a Amparo Grisales

“No, tú, no me mientas, porque yo sé todo acá. Tenemos cámaras en todos lados y tú solita escondidita fuiste y te maquillaste, te hiciste un contorno de nariz y se te ve la nariz torcida. No hagas esas trampitas que para eso están los maestros en la escuela”, expresó Amparo Grisales de manera enfática.