Esta sería la fecha del matrimonio de Jim Velásquez y Alina Lozano

En los últimos días, una de las parejas que más ha dado de qué hablar en las redes, parece no estar muy bien. Se trata de Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes hace un par de meses hicieron pública su decisión de amarse para siempre a través del matrimonio. Así lo dejaron ver durante la pedida de mano, que realizó Jim en medio de un programa de televisión en vivo.

Sin embargo, la pareja ha tenido que enfrentarse a diferentes circunstancias desde que hicieron pública su relación, por lo que sería la misma Alina quien a través de un live contó que no se encontraban en su mejor momento, pues estaban un poco alejados.

La actriz de ‘Pedro el escamoso’ además dijo que no sabía si había sido buena idea mostrar su relación a través de las redes sociales, pues las críticas no dejaron de llover desde que anunciaron que se encontraban en un noviazgo: “Eso ha tenido un costo grandísimo para la relación. Un costo altísimo, que ha surgido justamente después del compromiso. Se han presentado cosas fuertes y en este momento no sé, a veces también pensar tanto las cosas no es tan chévere. Pero yo estoy acá y sé que donde él esté está muy bien”, dijo.