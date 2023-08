Video: Mujer muerde genitales de cantante vallenato en pleno concierto

Un incómodo momento vivió el artista vallenato Luis Miguel Fuentes, en medio de una de sus presentaciones musicales. El intérprete de ‘La sigo amando’ y ‘Mi felicidad’, se encontraba en Mangrú, un municipio a una hora de Quibdó en el que realizaba un concierto en horas de la mañana.

El motivo del show fueron las fiestas patronales de ese lugar, y Fuente fue el artista invitado para realizar la clausura de las festividades tradicionales del municipio chocoano. Casi al finalizar su presentación, subió a una mujer al escenario, algo que acostumbra hacer en medio de sus conciertos donde le da la oportunidad a una fan de cantar con él y tener un encuentro más cercano durante su repertorio.

Sin embargo, esta vez fue diferente. El artista invitó a subir a una persona al escenario, pero esta le mordió las partes íntimas. En una entrevista con un medio, el artista dijo: "Pensé que me iba a abrazar cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas (...) me dolió mucho", comentó el artista. Además mencionó que "Al rato, no bastó con eso, sino que me agarra la cabeza duro en varias ocasiones tratando de que yo le bese las partes íntimas a ella. Eso me molestó, traté de disimular con una sonrisa, pero sí me molestó mucho".