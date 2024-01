“Está yendo hacia la montaña”: La Liendra se adentró en Los Andes

“Bebés, ustedes me están quemando el celular, mi familia, mis amigos, todo el mundo, qué he sabido de Mauricio, nos tiene estresados a todos, yo sé lo mismo que ustedes. La última vez que supe de él fue en un en vivo que estaba viendo y al terminar lo empecé a llamar para saber en qué andaba, cómo iba y no me respondió, entonces asumí que se durmió”, dijo Duke en un video.

“Dónde está no hay señal en dos días puede dar señales”; “Liendra, sobreviviendo en Argentina próxima serie”; “Netflix en unos días estrenando película”; “Dónde anda liendra viejo lo extraño”; “También vine a ver cómo le estaba yendo o como solucionó el problema”; “Acabo de ver en las historias del próspero que no aparece, Dios quiera esté bien”; son algunos de los comentarios que se leen. Lea aquí: “Estaba drogado”: ‘La Liendra’ se disculpa por la pelea con otro influencer