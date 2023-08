“Estaba nervioso, me quedé en una capilla”: Maelo Ruiz habla tras tiroteo en Nariño

Para el cantante el suceso causó un gran impacto en su familia, pese a que no es la “primera vez” que le ocurre.

En diálogo con el programa Buen Día Colombia, el intérprete de salsa romántica contó cómo vivió la noche del tiroteo. “Me quedé en una capilla y el sacerdote fue muy bueno conmigo. Al inicio nos teníamos que quedar solo 10 minutos, pero como había tanta gente, me ofrecieron a quedarme allí. Me di un baño y me recosté un rato. Hasta tomé café”, dijo.

Ruiz relató que uno de los más momentos más difíciles fue cuando se percató que su esposa estuvo cerca del lugar donde ocurrió la balacera y, por fortuna, resultó ilesa.

“Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos”, expresó el cantante.