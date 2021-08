$!Estas son las 24 candidatas a Miss Universe Colombia 2021

Tras dos días de casting en el hotel Casa Dann Carlton de Bogotá, el jurado realizó la selección de la lista oficial de las 24 candidatas por el título de Miss Universe Colombia, el pasado 22 de julio.

El jurado estuvo encabezado por la actriz y reina de belleza, Yeimy Paola Vargas; la doctora Victoria Escalante y la presidente del concurso Natalie Ackermann.

Las preguntas variaron entre las respuestas que las candidatas dieron en su inscripción, conocimientos de sus departamentos y la última pregunta en inglés: “¿Why do you want to be the next Miss Universe Colombia?”.

Estas son las 24 candidatas que buscarán la corona y poder representar al país en Miss Universe 2021, próximo a realizarse en Eilat, Israel.

Las candidatas

1. La lista la encabeza la representante de Antioquia, Andrea Jaramillo Vásquez, quien nació hace 26 años en Medellín. Diseñadora de modas, cuenta con 1.75 metros de estatura.