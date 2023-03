Este es el motivo por el que Miguel no estará presente en la gira de ‘RBD’

¿Por qué Poncho no hará parte de la gira?

El actor compartió a través de una entrevista con el diario El País, que en el momento de las grabaciones, la cadena televisiva encargada de la producción les hizo firmar un contrato en el que renunciaban a varios beneficios económicos provenientes de los derechos de imagen y otras actividades de mercadeo. También lea: Greeicy sorprende con dos nominaciones, ¿Qué premios la destacan?

“La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, esta fue una de las razones por las que el actor decidió no continuar con el proyecto y no hacer parte de la próxima gira musical del grupo.