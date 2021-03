Esto le dijo Diva Jessurum a hombre que le ofreció sus espermatozoides

“¿Te gustaría que te donara el espermatozoide para ser madre in vitro?”, le escribieron a Diva en la caja de preguntas. A lo que ella no dudó en responder: “Gracias, muy lindo detalle. Un tiempo sí quise tener hijos pero ya no. Estoy feliz así y agradecida por no tener hijos. Varias personas me han ofrecido y la respuesta es la misma: ‘gracias pero no, gracias’. No me cambio por nadie. Es un regalo de Dios saber que cuento con ese apoyo pero no, gracias”, escribió.

Las palabras de la también presentadora han generado una ola de comentarios divididos por su decisión de no ser madre