“¡Estoy limpio!”: Hassam recibe noticias positivas de su cáncer

El pasado mes de agosto del 2019 se convirtió en un mes inolvidable para todos los fanáticos del humorista Gerly Hassam Gómez cuando conocieron de su misma boca que había sido diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la sangre y los huesos. Desde ese entonces, el comediante no dudó en contarle a sus fanáticos lo duro de su proceso. (Lea aquí: Con alegría, Hassam reveló que está en su última radioterapia )

El tratamiento ha funcionado

Era febrero cuando Hassam se sometió a un trasplante de médula para enfrentar el cáncer que le habían diagnosticado y ahora, casi cuatro meses después, los resultados positivos empiezan a verse. “Me dieron los resultados de la biopsia ayer. Ayer me llamó la doctora hematóloga, quiero contarles que salió limpia la médula. No hay mieloma. En la quimio de hoy. La doctora me dijo que cuando una persona sufre de artrosis, sufre toda la vida de artrosis. Entonces qué hace la medicina, controla”, expresó el humorista a través de varias historias en Instagram, donde contó su más reciente diagnóstico y lo que continúa en su proceso.

“lo que pasó con el trasplante que casi me acaba en febrero. Con la radioterapia, la quimioterapia, con los medicamentos y las alternativas naturales que estoy tomando, muchas recomendadas por ustedes, les quiero contar que el mieloma está controlado con la quimio, con el tratamiento. Sigue habiendo un protocolo de control que es el que le voy a contar; yo antes tomaba dos sesiones largas de quimios, los martes y los miércoles, ahora solo van a quedar los martes y luego vamos a pasar a un proceso de 15 días, ya no será por 8 días. En agosto llega el medicamento que es tomado, que es lo que sigue, ya cero quimios. Tomaré un medicamento que mantendrá los niveles, sigo alimentándome lo mejor posible, con el cuidado de Tatiana y las niñas”, puntualizó.

En los mismos clips, el comediante contó cuáles ha sido sus aliados en este proceso y agradeció a todos aquellos que se han solidarizado con él y los suyos tras su enfermedad.

“Me puse muy alegre porque que esté limpio es producto del milagro de Dios, de la fe y la medicina, y de la actitud porque desde que arranqué lo único que he tratado es seguir mi vida normal, obvio hay cosas fuertes como la caída del cabello pero ya me está saliendo. Pero por lo bueno estoy sano, limpio, con una médula libre de células cancerígenas. Gracias por los mensajes de fortaleza, de fe, de remedios, de consejos”, finalizó.