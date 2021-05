Ex de Daniella Álvarez, víctima de matoneo tras terminar su relación

“Me he mantenido al margen porque después me van a decir que yo estaba buscando visibilidad o publicidad pero creo que es el momento oportuno de hablar. Esta mañana me desperté y Daniella había subido una historia conmigo, y recibí un montón de mensajes”, inició relatando a través de sus historias de Instagram, el actor Lenard Vanderaa, quien sostuvo una relación con la presentadora Daniella Álvarez e incluso la apoyó durante todo su proceso de salud, en el que le amputaron una de sus piernas.

Al parecer cansado de las críticas e incluso amenazas, el español decidió aclarar algunas situaciones y rumores en los que se ha visto involucrado en los últimos meses tras terminar con la barranquillera. “Durante el todo el proceso del año pasado, recibí muchos mensajes bonitos de apoyo, de cariño, por lo que pasó pero luego he ido recibiendo muchos mensajes, día tras días, de faltas de respeto e incluso amenazas contra mi persona y dije ‘voy a dejar este tema. El tiempo lo curará todo’. Luego se cruzó la línea, se metieron con mi madre y mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida con una relación con otra persona”, aseguró.

Lenard explicó que lo que hizo en su momento, fue algo que haría alguien normalmente que quiere lo mejor para su pareja. “Al final lo que nos ha unido ha sido fuerte, ustedes saben lo que ha vivido ella pero las cosas que nos pasaron, que le pasan a muchas personas, simplemente hice lo que hace una persona normal, apoyar a su pareja en momentos difíciles porque me necesitaba y ahí estuve 24 horas al día porque era la mujer que yo quería”, dijo.

Antes de dar su versión, negó que se hubiera ido a España por huir de la situación de Daniella y que por el contrario, le desea lo mejor. “La conclusión de esto es que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Siempre hay dos versiones de la historias. Yo no estoy en España porque huí y la abandoné, si estoy acá es porque me tuve que ir. Tampoco tiene que ver mi VISA. La gente puede pensar muchas cosas pero no es lo que pasa. Se ha acabado y cada uno ha tomado su camino. Siempre le he deseado que sea feliz”, concluyó.