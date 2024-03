Exintegrante de One Direction estará de gira en Bogotá

Horan, exintegrante de la reconocida banda One Direction, empezó su carrera como solista con el álbum Flicker (2017), que alcanzó el número 1 en el listado Billboard 200 de los Estados Unidos. En 2020 publicó su segundo álbum, Heartbreak Weather, que alcanzó a la primera posición en su natal Irlanda y en el Reino Unido.

"Latinoamérica, siento mucho haberlos hecho esperar, pero ahora es oficial, volveré a Latinoamérica a finales de septiembre y principios de octubre. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuve en todos sus hermosos países, no puedo esperar para volver a verlos a todos", dijo Horan poco antes de que la boletería saliera a la venta.

*Las entradas estarán disponibles en preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y la billetera digital dale! desde el 6 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el 8 de marzo a las 9:59 a.m. y para público general desde el 8 de marzo a las 10:00 a.m., a través de TuBoleta.com.