Falleció David Gail, el galán de la serie ‘Clase de Beverly Hills’

El actor David Gail, recordado por su presencia en la exitosa serie de televisión Clase de Beverly Hills (Beverly Hills 90210), falleció el fin de semana, a la edad de 58 años.

La noticia fue confirmada por su hermana, Katie Colmenares, sin que hasta el momento se hayan proporcionado detalles adicionales sobre las causas de su muerte. Lea aquí: Muere Laurie Johnson, el compositor de la banda sonora de ‘Los Vengadores’

David Gail, también hizo parte del elenco de películas como Bending All the Rules y Some Girl. También participó en una serie de comedio que se vio en Colombia, en Doogie Howser, M.D.